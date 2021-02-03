Синоптики пообещали москвичам снегопад длительностью более суток

Начавшийся в Москве и Московской области снегопад может продлиться более суток. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Волосюк отметила, что наиболее обильные осадки ожидаются в среду вечером. При этом к утру следующего дня высота снежного покрова увеличится на 4-5 сантиметров. Но снег продолжит падать и днём, поэтому сугробы могут вырасти ещё сильнее, сообщает RT.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Жена не хочет работать
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Кто такой Вальтер Артем?
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме