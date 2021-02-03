Синоптики пообещали москвичам снегопад длительностью более суток

Начавшийся в Москве и Московской области снегопад может продлиться более суток. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Волосюк отметила, что наиболее обильные осадки ожидаются в среду вечером. При этом к утру следующего дня высота снежного покрова увеличится на 4-5 сантиметров. Но снег продолжит падать и днём, поэтому сугробы могут вырасти ещё сильнее, сообщает RT.