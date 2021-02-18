Врачи рассказали о способах защитить здоровье при скачках давления и температуры

Синоптики прогнозирует, что в ближайшие дни столичный регион окажется в зоне действия так называемой "барической пилы". Это явление характеризуется резкими перепадами атмосферного давления, что может негативно сказаться на людях с повышенной метеочувствительностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на пожилых гражданах.
В связи с этим врачи и метеорологи рекомендуют им сократить время пребывания на улице и придерживаться щадящего режима дня. Не менее важно следить за артериальным давлением, избегать стрессов и переутомлений, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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