Синоптики предупредили о морозе и метели в Москве и Подмосковье

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил жителей Москвы и Московской области о надвигающейся метели и похолодании к вечеру вторника. В ближайшие сутки в столичном регионе выпадет до полсантиметра снега.
По словам Леуса, в первой половине дня в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, но уже во второй половине начнутся осадки. К вечеру подует юго-западный ветер, который может разогнаться до девяти метров в секунду, а атмосферное давление понизится до 747 миллиметров ртутного столба, сообщает RT.
Эксперт добавил, что в Москве воздух остынет до 12-14 градусов мороза, а в Московской области – до минус 11-16 градусов, передаёт телеканал "360".
Популярные темы форума
В чем правда Навального?
Запах изо рта
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!
Что случилось дальше с этими девушками ? Их отпустили ?
гибнет всё живое
Как жить с мужчиной который изменил?
А у вас есть вторая половинка?
Я решилась
Ната и Лиона сыграли свадьбу.
что то не так