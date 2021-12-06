Москвичей предупредили о сильнейшем за последние 72 года снегопаде

На Москву надвигается самый сильный за последние 72 года снегопад. Об этом жителей столицы предупредил научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, 7 декабря в столице может выпасть до 14 миллиметров снега, что является рекордным для этого дня показателем. Прежний максимум был зафиксирован еще в 1949 году, когда объем осадков составил 12,7 миллиметров. Метеоролог добавил, что снегопад начнется ночью и достигнет пика силы в период с 09:00 до 15:00 по московскому времени, сообщает Ura.ru.