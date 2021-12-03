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Общество
Россиян предупредили о пенсионных новшествах с 1 января

Россиян предупредили о пенсионных новшествах с 1 января

Юрист Оксана Красовская объяснила, какие важные изменения по пенсиям в России ждет народ с нового года.
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С 1 января пожилых россиян ждет очень много новшеств. Многие пенсионеры будут получать больше, а порядок получения выплат станет проще. Так, станет легче порядок назначения пенсии в России по предложению центра занятости.

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С нового года гражданин имеет право попросить о переводе недополученной им в текущем месяце суммы на свой счет в банке. Об этом можно будет сообщить в заявлении о доставке социальной выплаты.

По словам юриста Владимира Кузнецова, получить пенсию в России с 1 января 2022 года можно будет раньше текущего месяца. Это касается тех, кто живет на территории, где введен режим ЧС. Кроме того, автоматически будет назначаться страховая пенсия по старости. Для этого надо лишь подать заявление через портал госуслуг.

Эксперт отметил, что важным новшеством станет освобождение от удержаний из пенсий пожилых россиян, признанных банкротами. Еще один пункт касается инвалидов. Страховая пенсия по инвалидности им будет назначаться автоматически с того дня, когда человека признали таковым.

Изменится и порядок перевода на пенсию по старости с пенсии по потере кормильца. С 1 января 2022 года же это будет происходить автоматически.

Кроме того, проживающие на селе пенсионеры, которые отработали там не менее 30 лет, получают надбавку в размере 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Если человек переезжает в город или его поселение теряет статус сельского, то надбавку снимают. С 1 января человек будет получать ее даже после переезда в город.

Женщин старше 40 лет и мужчин старше 45 лет будут информировать о суммах их пенсионных накоплений и правах на выплаты. Также будет рассказываться о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

В Москве пенсионерам, которые имеют постоянную регистрацию и проживают в столице более десяти лет, доплата будет производиться до 21 193 рублей. Людям, которые получают пенсии в минимальных размерах, но не имеют постоянной регистрации или имеют, но не прожили в городе десять лет, будут доплачивать до 14 009 рублей.

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Фото: Jiri Hubatka / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 3 декабря 2021, 12:06 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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