"Дни.ру" раздают подарки: билеты на детский новогодний марафон

В Москве с 25 декабря по 9 января в театре "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна" маленьких зрителей и их родителей ждут встречи с любимыми героями! В рамках марафона театр представляет два новогодних представления – "Двенадцать месяцев" и "Как стать Снегурочкой".
Вас будут ждать игры, конкурсы, песни и танцы у новогодней елочки. Кроме того, зрителей ждут храбрые герои "Острова сокровищ", "Красная шапочка", "Малыш и Карлсон", находчивый "Вождь краснокожих", и конечно, Дед Мороз, Снегурочка! "Дни.ру" разыгрывают билеты на спектакль "Двенадцать месяцев" на 26 декабря в 12 часов, который пройдет театре Прогресс Сцена по адресу: м. Университет, Ломоносовский проспект, 17.
Взрослым зрителям для посещения необходим будет QR-код.
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 23 декабря.