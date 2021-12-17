День святой великомученицы Варвары: что нельзя делать 17 декабря

17 декабря православные верующие отмечают день памяти святой великомученицы Варвары.



Мученице Варваре православные молятся об избавлении от недугов, легких родах и помощи детям. Также ее просят помочь избавиться от душевных мук и страданий.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ 17 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

17 декабря — Варварин день, или Варварины морозы. В этот церковный праздник часто наступали трескучие морозы. Люди готовились к Рождеству и окончанию поста.

Хозяйки пекли сладости, украшенные фруктами, медом, изюмом. Их мужья варили пиво из меда.

Девушки в этот православный праздник гадали на варениках. если в варенике попадется сладкая начинка, значит девушке предстоит прожить долгую и сладкую жизнь. Если попадается монетка, это к богатой жизни. Если попалась белая нитка, предстоит путешествие в далекие места. Черная нить – короткая поездка.

Если в этот церковный праздник девушка находила в варенике кольцо, значит ей предстояло скорое замужество. Горсть муки в изделии – к неудаче, а соли – к слезам.

ЗАПРЕТЫ НА 17 ДЕКАБРЯ

В православный праздник 17 декабря запрещалось заниматься в доме стиркой и уборкой. Нельзя также белить стены и работать с глиной.

Не рекомендовалось в этот церковный праздник садиться за прялку, а вот вышивать было можно.