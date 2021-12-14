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Общество
Стоимость разовой поездки на общественном транспорте Москвы вырастет на рубль

Стоимость разовой поездки на общественном транспорте Москвы вырастет на рубль

Стоимость поездок в общественном транспорте Москвы изменится со второго января. Повышение коснется некоторых тарифов, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
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Цена разовой поездки по билету "Единый" вырастет на рубль и составит 61 рубль. Стоимость билета на две поездки будет стоить 122 рубля.

Прежняя цена останется на проезд по Face Pay, билета на 365 дней, проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для учащихся школ и вузов, а также ординаторов и аспирантов.

Стоимость разового проезда в наземном транспорте, метрополитене, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка»" (билет "Кошелек") повысится на 4 рубля. Стоимость абонементов на 30 и 90 дней останется прежней.

Обладатели персонализированной карты "Тройка" смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. В пресс-службе Дептранса отметили, что этим будут пользоваться более пяти тысяч человек каждый день.

Раньше бесплатные пересадки были доступны лишь на разных маршрутах. В ведомстве подчеркнули, что Москва – единственный российский город, где у пассажиров есть возможность бесплатных пересадок на общественном транспорте.

Фото: АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

В 2022 году появятся новые билеты ТАТ на 90 и 365 дней. Также с 1 мая следующего года билеты для учащихся школ и вузов будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения, что позволит сэкономить деньги и время.

В пресс-службе департамента отметили, что в Москве стоимость проездных для студентов ниже, чем в других городах. Так, по сравнению с Санкт-Петербургом, столичные учащиеся экономят до 390 рублей в месяц, пишет АГН "Москва".

Тарифы на 2022 год вынужденно пересмотрены из-за роста цен на топливо, электричество, инфраструктуру и комплектующие. Вместе с тем город продолжит обновлять подвижной состав: в 2022-2023 годах планируется закупить около 700 вагонов метро, 900 вагонов пригородных электропоездов, 150 трамваев, 1,3 тысячи электробусов.

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Фото: АГН «Москва»
Автор: 14 декабря 2021, 20:25 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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