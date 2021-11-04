"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт "Золотые хиты Сан-Ремо"

В Москве 14 ноября в Государственном Кремлевском Дворце пройдет концерт "Золотые хиты Сан-Ремо". Известные итальянские исполнители Кларисса Вики, Валерио Ди Рокко, Фабио Курто и председатель жюри и дирижер Фестиваля в Сан-Ремо Роберто Молинелли вместе с Симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония" исполнят упоительные мелодии солнечной Италии!
Роберто Молинелли – известный итальянский дирижер и композитор, автор аранжировок для многих самых известных исполнителей. В Москве была создана программа из лучших песен победителей фестиваля в Сан-Ремо: Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Андреа Бочелли и других.
Получите удовольствие от мелодий солнечной Италии на концерте оркестра "Русская Филармония"!
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
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Больше комментариев – больше шансов победить! Для прохода на концерт будет необходим QR-код. Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 12 ноября.
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