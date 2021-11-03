"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Трамвай "Желание"

В Москве 9 декабря в 19.00 в театре "Прогресс сцена" состоится спектакль "Трамвай. Желание". В сюжете пьесы вам расскажут об избалованной аристократке, которая приезжает в Новый Орлеан к своей сестре, где надеется обрести гармонию. Но она сталкивается с суровой реальностью и все планы рушатся.
Постановка подарит вам эстетическое удовольствие и заставит задуматься. Спектакль никого не оставит равнодушным!
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 1 декабря.
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