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Общество
Ритуальной отрасли не хватает кадров

Ритуальной отрасли не хватает кадров

На прошедшей в новом здании Учебного центра ГБУ "Ритуал" в Москве состоялась первая отраслевая конференция "Модель управления похоронным делом. Вектор перемен". Около 100 специалистов сферы ритуальных услуг из разных регионов России обсудили проблемы отрасли.
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Главной из них, по общему мнению, остается нехватка квалифицированных кадров. Сегодня в России нет ни одного вуза или колледжа, который бы готовил соответствующих специалистов. В сложившейся ситуации ГБУ "Ритуал" уже в течение двух лет готовит кадры своими силами в Москве.

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Обучение ведется в соответствии с требованиями профессионального стандарта "Специалист в области похоронного дела". Реализуются программы подготовки и повышения квалификации по специальностям "Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Организатор похорон (агент)" и "Заведующий кладбищем".

По итогам обсуждения участники конференции сформирован Протокол конференции и направлен для рассмотрения в государственные органы, регулирующие ритуальную сферу.

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Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 29 октября 2021, 12:21 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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