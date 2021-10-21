"Дни.ру" раздают подарки: смартфон Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 – привлекательный со всех сторон! Новинка с восхитительным дизайном. Антибликовая стеклянная задняя поверхность смартфона просто завораживает. Кроме того, телефон оснащен квадрокамерой с искусственным интеллектом, вы будете приятно удивлены качеством съемки. Заряжается он очень быстро, буквально за 15 минут с нуля до 60%.
Играете вы в игры или просматриваете веб-страницы — плавность переходов гарантирована. Также смартфон оснащенный восхитительной фронтальной камерой, что позволяет делать идеальные селфи.
Благодаря легкому весу устройство очень удобно держать в руке. Это однозначно один из самых компактных смартфонов 2021 года.
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 28 октября. Подарок вы сможете забрать в нашей редакции в Москве!
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