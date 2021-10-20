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Общество
Чайка Игорь Юрьевич

Чайка Игорь Юрьевич

Чайка Игорь Юрьевич – предприниматель, развивающий проекты в сфере инновационных инжиниринговых технологий, благоустройства общественных пространств, строительства, переработки твердых коммунальных отходов и др. Председатель Общественного совета при Россотрудничестве.
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Предприниматель, развивающий проекты в сфере инновационных инжиниринговых технологий, благоустройства общественных пространств, строительства, переработки твердых коммунальных отходов и др. Председатель Общественного совета при Россотрудничестве. Филантроп.

13 декабря 1988 г.р.

Первый этап трудовой биографии бизнесмена

2010 г. – еще в период учебы в московской юридической академии им. О. Е. Кутафина открыл свой первый бизнес – компанию «Инновации света». Один из профилей деятельности компании Игоря Чайки – электромонтажная деятельность. Ранее она реализовала проекты освещения трассы Адлер – Красная поляна, Крымского моста в столице и др. В настоящее время она участвует в проекте по созданию современной инфраструктуры подмосковных парков.

С 2013 по 2015 г. – работал советником губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросам культуры, туризма и спорта. Этот период оказался крайне плодотворным, а также весьма значимым для Чайки в вопросе самоопределения. Он лично курировал организацию ряда значимых культурных событий, таких как торжества, посвященные празднованию 700-летия Сергия Радонежского, 85-летия Московской области и др. Кроме того, явился инициатором тематических (гастрономических, музыкальных и т.п.) фестивалей в разных городах Подмосковья, которые сегодня проводятся на регулярной основе и способствуют привлечению туристов в регион.

Развитие ключевых проектов в бизнесе

Контролирует крупнейшего российского производителя шпал – «Бетэлтранс». Предприятие поставляет продукцию РЖД в рамках долгосрочных контрактов. В последние годы Чайка развивает в Саратовской области высокотехнологичное производство креплений для железнодорожного полотна.

C 2016 по 2020 г. – являлся акционером компании «Русский экспорт», организовавшей канал поставки российских продуктов питания на экспорт в Китай. Благодаря ее деятельности многие отечественные производители смогли выйти на внешний рынок.

2017 г. – вошел в число акционеров компании по обращению с ТКО «Хартия». На тот момент она имела действующие контракты на вывоз отходов в ВАО и СВАО г. Москвы. К настоящему времени принадлежащий Игорю Чайке оператор расширил географию присутствия до пяти субъектов федерации и является одним из драйверов развития отрасли по переработке отходов. Сегодня «Хартия» во всех регионах своего присутствия:

  • развивает инфраструктуру по раздельному сбору отходов (установка евроконтейнеров, создание современного парка техники, вывозящей отходы);
  • внедряет новейшие подходы к сортировке отходов, а также инновационную систему глубокой переработки, степень которой в ближайшие годы планируется довести до 84%;
  • работает над созданием системы переработки полностью замкнутого цикла;
  • имеет собственные объекты переработки и утилизации отходов;
  • активно взаимодействует с научным сообществом;
  • ведет просветительскую деятельность.

Декабрь 2017 г. – становится соучредителем компании «Архплей Девелопмент», которая реализует проекты по строительству жилья в столице.

В 2018 г. – вместе с партнером Алексеем Трошиным (является основателем одного из крупнейших инжиниринговых центров «Элтех СПб») вошел в капитал «Национальной инжиниринговой корпорации». Компания занимается созданием под ключ цифровых платформ для крупных промышленных предприятий и играет роль центра компетенций в рамках работы по переходу экономики страны на инновационный путь развития. В 2021 г. корпорация заключила договоры о сотрудничестве со структурами корпорации Ростех. В частности, корпорация Чайки будет работать с холдингом «Росэлектроника», а также совместно с концерном «Автоматика» будет создавать программно-аппаратный комплекс для борьбы с преступлениями, совершенными с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2020 г.– вместе с деловыми партнерами открыл компанию «Промышленный экологический оператор». Эта структура Игоря Чайки занимается утилизацией малоопасных промышленных отходов в подмосковном регионе. Бизнесмен намерен инвестировать в развитие оператора порядка 300 млн рублей. Средства будут направлены на создание современного предприятия по глубокой переработке строительных и промышленных отходов.

Общественная деятельность

2017 г. – наделен полномочиями бизнес-посла Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Молдове и Приднестровье.

2020 г.– вошел в состав комиссий Госсовета РФ по направлениям «Промышленность» и «Экология и природные ресурсы», до этого был в рабочих группах.

февраль 2021 г. – возглавил Общественный совет при Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Почётные звания и награды

  • 2014 г. – Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени.
  • 2015 г. – Почетная грамота Президента Российской Федерации.
  • 2015 г. – Знак «За заслуги перед Московской областью» III степени.
  • 2021 г. – Церковный орден преподобного Сергия Радонежского III степени.

Личная жизнь

Игорь Юрьевич – младший сын государственного деятеля, бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки. Сведений о семье бизнесмена в открытых источниках немного. Известно, что у него есть жена и сын.

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Чайка Игорь Юрьевич. Фото из личного архива
Автор: 20 октября 2021, 12:29

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