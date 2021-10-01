В Новой Москве запустили сервис вызова маршруток "По пути"

С 1 октября в Новой Москве стала доступна услуга по вызову маршруток "По пути". Через приложение "Московский транспорт" пассажир может вызвать машину на одну из остановок, а оттуда уже доехать до метро.
Как отмечает "Радио 1", сервис похож на такси, однако стоит значительно дешевле – всего 46 рублей за человека. При этом оплатить проезд можно по QR-коду. Пока что воспользоваться новшеством могут только жители ТиНАО. Для программы "По пути" выделили около 30 комфортабельных автобусов с USB-разъемами, климат-контролем и телевизорами.
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