Женам российских призывников выделят по 28 тысяч рублей

Регионы России получат из федерального бюджета страны средства, предназначенные для единовременных выплат беременным женам призывников. Согласно постановлению правительства России, они получат по 28 511 рублей.
Кроме того, им были назначены ежемесячные пособия на ребенка в размере 12 219 рублей. Отмечается, что эти суммы были проиндексированы на 3% в начале февраля, сообщает Ura.ru.
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