Влияет на психику: ученые открыли необычное свойство парацетамола

Американские ученые обнаружили удивительное свойство парацетамола – известного жаропонижающего средства. Выяснилось, что он способен воздействовать на психику людей.
Исследователи провели эксперимент, в рамках которого нескольким группам людей предложили как можно сильнее надуть воздушные шары за вознаграждение. Некоторым из них дали таблетку парацетамола, другие же получали плацебо. В результате участники, принявшие настоящее лекарство, охотнее других шли на риск и надували шары до предела, не боясь, что они лопнут. Исходя из этого ученые сделали вывод о том, что парацетамол ослаблять различные эмоции, сообщает телеканал "Царьград".
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