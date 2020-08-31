Названа самая популярная среди российских туристов страна

Самым популярным зарубежным направлением среди российских туристов стала Турция. Большая часть купленных соотечественниками авиабилетов на осень приходится именно на эту страну, передает RT.
Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса OneTwoTrip. Специалисты отмечают, что россияне уже начали покупать билеты в страны, границы с которыми еще закрыты из-за пандемии коронавируса. Среди них – США, Германия, Италия. Испания, Греция, Чехия, Черногория, Армения и Индонезия, сообщает Ura.ru.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Как влюбить мужчину
Маньяки сидят на форуме
Безработица в стране.