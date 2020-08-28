В России введут новый вид родительских собраний

Начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская заявила, что родительские собрания в российских школах будут переведены в онлайн-формат. Родители будут посещать образовательные учреждения только при крайней необходимости.
Такие коррективы в работу школ ввела эпидемия коронавируса. Яновская отметила, что в соответствии с новыми правилами, на каждого ученика в классе должно быть выделено не менее двух с половиной метров. В случае заражения учителя или ребенка COVID-19 сработает система экстренного оповещения, сообщает RT.
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Вопрос к дамам..... Серьозный
Асмус- стремная порноактриса
Как влюбить мужчину
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Безработица в стране.
Хочу папика
Подскажите пожалуйста что мне делать, только без сарказма,у меня очень сложная ситуация.
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.