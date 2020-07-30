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Общество
Как подготовиться к сезону простуд

Как подготовиться к сезону простуд

Фото: Jeremy Maude/moodboard/www.globallookpress.com
Многих интересует вопрос, есть ли смысл готовиться к сезонным простудным заболеваниям? Смысл, конечно, есть. И готовиться нужно. Как показала нам пандемия короновируса, необходимо всегда быть готовыми к резкому ухудшению эпидемиологической обстановки в стране и в мире, будь то эпидемия короновируса, вспышка гриппа или банального ОРВИ.
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Сезонные респираторные заболевания неизбежны. Главное здесь – как долго будет протекать болезнь, насколько тяжело и будут ли осложнения. Как минимизировать последствия болезни, "Дни.ру" рассказала врач-отоларинголог медицинского центра Major clinic Наталия Сергеева.

Подготовка к сезону простуд

В детском возрасте особенно актуальным является санирование аденоидной ткани (аденоиды), потому что именно в ее толще может скапливаться большое количество бактерий, что приводит к снижению иммунитета и увеличению восприимчивости детского организма к острым вирусным заболеваниям. Необходимо так же вовремя лечить хронические синуситы, тонзиллиты – с этими заболеваниями связано большое количество осложнений. Грамотный оториноларинголог сможет выявить очаги инфекции и устранить их.

Отдельное место в подготовке к сезонным простудным заболеваниям и их профилактике отводится вакцинации от пневмококковой и гемофильной инфекции, которые наиболее часто вызывают острые бактериальные синуситы, отиты, пневмонии и даже менингиты.

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com

Если человек знает, что у него есть слабые места, например, частый насморк или часто болят уши, то таким людям рекомендуется готовиться к периоду "простуды" заранее, а именно пройти сезонный "check-up" у ЛОР-врача. Доктор сможет оценить состояние "проблемной" зоны, определить тактику ведения пациента.

Кроме этого, важно следовать простым принципам здорового образа жизни. Эти советы для многих кажутся банальными, большинство людей о них забывают или просто пренебрегают. Однако, они подтвердили свою значимость в текущей нестабильной эпидемиологической обстановке.

  • Больше гулять на свежем воздухе
  • Наладить режим питания
  • Спать не менее 8 часов
  • Есть меньше сладкого
  • Чаще мыть руки
  • Не работать на износ

После посещения мест с большим количеством людей также необходимо промывать нос морской водой или простым изотоническим раствором натрия хлорида (физраствор). Во время этой процедуры со слизистой носа смываются вирусы, бактерии, аллергены, излишняя слизь, тем самым уменьшается риск заражения.

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com

Не следует пользоваться оксалиновой мазью. Ее эффективность не доказана ни в одном научном исследовании. Она обволакивает слизистую оболочку носа густым слоем и препятствует нормальной работе естественного очищения носа при помощи мелких движущихся ресничек.

Как отличить ОРВИ от коронавируса

Симптомы коронавируса могут совпадать с симптомами гриппа и ОРВИ. Отличить коронавирус от гриппа по клинической картине достаточно сложно. Основные симптомы этих заболеваний схожи: повышение температуры тела, боль в мышцах, кашель, слабость. Однако, при наличии одышки и ощущения заложенности в грудной клетке стоит подозревать ковид.

Кроме этого нарастание симптоматики у Covid-19 происходит постепенно, в отличие от гриппа. Например, боль в горле и заложенность носа, характерные для ОРВИ, наблюдаются при короновирусе в относительно небольшом количестве случаев. Кроме этого, обильные выделения из носа, так же чаще встречающиеся при ОРВИ, не характерны для Covid-19. Отсутствие способности распознавать запахи при ковиде может быть наиболее ранним признаком заболевания, и развивается уже в первые 24-48 часов болезни, может так же говорить в пользу ковид. При ОРВИ может возникать снижение обоняния, но лишь на более поздних сроках и в связи с сильным отеком слизистой носа.

Стоит ли бояться температуры

Считается, что резкий подъем температуры тела до высоких цифр (более 38 градусов), выраженная слабость, потливость – повод для обращения к врачу. Если температура тела меньше указанного значения и отсутствует выраженная интоксикация, можно соблюдать домашний режим. Такую температуру не нужно сбивать, принимая жаропонижающие. Как раз в это время организм борется с вирусами, вырабатывает антитела. Снижая невысокую температуру, вы снижаете защитные способности организма.

Иначе дело обстоит у лиц старше 65 лет, у беременных и маленьких детей. У них отмечается снижение иммунитета, поэтому необходимо более пристально относится к любому эпизоду заболевания. В связи с настоящей эпидемиологической обстановкой, лица старше 65 лет, люди, страдающие различными хроническими соматическими заболеваниями, входят в группу высокого риска по ковид. Именно поэтому, даже при небольшом повышении температуры тела, им незамедлительно необходимо проконсультироваться с врачом о необходимости лечения в стационаре.

30 июля 2020, 06:20

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