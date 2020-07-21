Российским пенсионерам хотят выплатить по 15 тысяч рублей

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей. Таким образом он хочет помочь им во время пандемии коронавируса.
Инициативу Султан Хамзаев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину. Член ОП обратил внимание, что пожилые люди находятся в группе риска, а их расходы на лекарства повысились в среднем на четыре тысячи рублей. У многих граждан из этой категории нет иных источников дохода, кроме государственных выплат.
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