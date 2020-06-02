Максим Данилов: сирота из Санкт-Петербурга, который нашел силы помогать другим

Родился Максим Данилов в Санкт-Петербурге 5 февраля 1992 года. Мать оставила новорожденного в приюте, но спустя год его усыновила приемная семья. Но и там мальчик не обрел счастья: в возрасте четырех лет приемные родители бросили ребенка на улице – мальчик снова оказался в приюте для детей-сирот. Среднее образование Данилов получил в школе-интернате. Для ребят, оставшихся без родительской заботы, это было не только учебное заведение, но и дом.

Школу-интернет молодой человек окончил в 2010 году, нужно было решать, что делать дальше. Парень хотел получить рабочую профессию, поэтому решил поступать в профессиональное училище.

В то же время Данилов интересовался медициной. Увлечение переросло в намерение поступить в Военно-медицинскую академию. Максим начал усиленно готовиться к экзаменам. Он твердо решил, что будет поступать на бюджет.

Данилов успешно сдал экзамены и поступил учиться на медбрата. У него не было ни связей, ни влиятельных покровителей. Студентом одного из самых престижных учебных заведений северной столицы Максим стал благодаря упорству и трудолюбию.

Но делом его жизни стала не армейская медицина, а благотворительность. В 2015 году он основал проект "Моя жизнь после детского дома", или life dd. Данилов помогал не только сиротам, но и всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и был вынужден самостоятельно преодолевать препятствия: социальную неустроенность, трудности с поиском работы, отсутствие крыши над головой, произвол и безразличие чиновников.

За прошедшие годы адресная помощь была оказана сотням людей. Благодаря активной работе в медиа-пространстве и публикациям в СМИ, Данилову удавалось привлекать внимание общественности и власти к проблемам простых людей, помогать решить их проблемы. Проект life dd оказывает не только социальную, но и юридическую и психологическую поддержку.

На всю страну о проекте Максима Данилова заговорили в 2016 году. Тогда он получил письмо с рассказом об инвалиде из поселка Листвянка Иркутской области. Мужчина без рук и без ног жил в чудовищных условиях без нормального питания и возможности помыться.

Данилов немедленно вылетел в Иркутск. Оказалось, что в Листвянке нет ни единого соцработника, и инвалид на протяжении 20 лет не получал должного ухода. Максим смог быстро решить проблему: после обращения в прокуратуру мужчине сразу оформили необходимые документы. История стала резонансной, имя Данилова прогремело на всю страну.

Дальше – больше. В том же году он помог жившему в шалаше погорельцу из Псковской области получить жилье. С помощью Данилова крышу над головой обрела и 90-летняя ветеран Великой Отечественной войны. Благодаря широкой огласке в СМИ удалось выбить жилье и для инвалида с ДЦП.

Помогать другим людям – дело непростое. Работа нервная и напряженная, да и финансирование удается найти не всегда. Из-за этого блогеру в 2016 году пришлось объявить о закрытии проекта life dd. Но пользователи Сети организовали общероссийский флешмоб и попросили Максима продолжить работу.

К Данилову обращались не только простые люди, вдохновленные его общественной деятельностью, но и известные медийные персоны: во флешмобе участвовал журналист и телеведущий Борис Корчевников, певица Лолита Милявская и многие другие. Мощная поддержка дала Максиму Данилову силы продолжить проект.

Но сейчас ему самому нужна помощь: недавно врачи диагностировали у него опухоль головного мозга второй стадии. Все средства блогер расходует на помощь нуждающимся, поэтому денег на дорогостоящее лечение нет, говорят его друзья и коллеги.

Сейчас Максим собирает средства на борьбу с коварным заболеванием. Он активно ведет блог в Сети, где рассказывает о борьбе с онкологией. Блогер просит финансовой поддержки у всех неравнодушных.

"Я очень рассчитываю на вашу помощь, ведь если каждый из вас отправит по 100, 200 рублей, то так мы и наберем нужную сумму", – обратился Максим к подписчикам своего Instagram.

Одним из первых на призыв общественника откликнулся участник реалити-шоу "ДОМ-2" Егор Холявин. Он оставил трогательный пост в соцсетях. "Жизнь часто бывает несправедлива к таким замечательным людям. Этот парень, который всегда жил для других, а не для себя, тоже мечтает о будущем, о счастье, о семье", – написал Холявин.

Шоумен призвал своих подписчиков не проходить мимо беды и помочь блогеру. "Максим должен жить"", – уверен Халявин.

Каждый желающий может помочь Максиму по этим реквизитам:

Тинькофф: 5536 9138 2176 2917

Сбербанк: 5336 6903 4738 2725 или привязан к номеру телефону 89835962432 Надя Т. (Гражданская жена). Яндекс.Деньги 410017070916685 А также вы можете положить деньги на номер телефона +7983-596-24-32 МТС.