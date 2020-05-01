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Общество

Милонов: Фильм "Шугалей" – не частная история, а рассказ о современном терроризме

Фильм "Шугалей". Кадр youtube.com
Первого мая, в 21 час, на телеканале НТВ состоится премьера остросюжетного фильма "Шугалей". Картина основана на реальных событиях и рассказывает о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, удерживаемых в ливийской неофициальной тюрьме силами незаконного правительства. Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему этот фильм нужно посмотреть всем.
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По словам парламентария, фильм "Шугалей" обнажает общемировую проблему государственного терроризма, поддерживаемого Западом.

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"История Шугалея – это не частная история одного человека, одного социолога и его помощника. Это история о современном терроризме, обличенном в статус окологосударственного образования, претендующего на роль руководящей структуры в Ливии. Я говорю о так называемом правительстве национального согласия Ливии (ПНС Ливии), активно поддерживаемом ООН, ЕС и США", – сказал парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению Виталия Милонова, произошедшее с социологами Фонда защиты национальных ценностей является "примером того, как современный западный мир безжалостно расправляется с людьми, которые показались ему неудобными".

"Фильм – это лучший ответ на все красивые заявления Евросоюза и Госдепа США о том, что где-то, с их точки зрения, ущемляются права человека, и они готовы защищать угнетаемых. Фильм покажет, как тот же Запад игнорирует неправомерное задержание двух людей в Ливии и содержание их в тюрьме в дичайших условиях без предъявления каких-либо обвинений на протяжении года.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан фактически являются заложниками ПНС Ливии, которое называет себя легитимной властью. То есть выходит, что в Ливии правят террористы, а на Западе их поддерживают. И это наглядно демонстрирует, как западная демократия, столь критично настроенная к России, расправляется со всеми, кто ставит под сомнение идеалы западного мира", – заметил Милонов.

По его словам, "любая авторитарная западная структура проявляется наиболее ярко на примере истории Шугалея и Суэйфана.

"[Лидер ПНС Ливии Фаиз] Сарадж и его приспешники не сделали бы ни одного шага, если бы не чувствовали за собой злобное дыхание Запада. И ребята бы наши были на свободе", – добавил Виталий Милонов.

Напомним, в основу картины легла история российских социологов Фонда защиты национальных ценностей, которые весной 2019 года прибыли в Ливию, чтобы провести социсследования. Несмотря на то, что все аспекты своей работы ученые согласовали с руководством ПНС, в мае их похитили боевики и передали радикалам группировки RADA, напрямую связанной с ПНС.

Россиян поместили в неофициальную тюрьму "Митига", известную тяжелейшими условиями содержания заключенных. Их подвергают физическим и психическим пыткам. До настоящего времени социологи находятся в заточении, им не предъявили обвинений, а следственные мероприятия не ведутся.

1 мая 2020, 14:38

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