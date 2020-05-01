Милонов: Фильм "Шугалей" – не частная история, а рассказ о современном терроризме

Первого мая, в 21 час, на телеканале НТВ состоится премьера остросюжетного фильма "Шугалей". Картина основана на реальных событиях и рассказывает о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, удерживаемых в ливийской неофициальной тюрьме силами незаконного правительства. Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему этот фильм нужно посмотреть всем.



По словам парламентария, фильм "Шугалей" обнажает общемировую проблему государственного терроризма, поддерживаемого Западом.

"История Шугалея – это не частная история одного человека, одного социолога и его помощника. Это история о современном терроризме, обличенном в статус окологосударственного образования, претендующего на роль руководящей структуры в Ливии. Я говорю о так называемом правительстве национального согласия Ливии (ПНС Ливии), активно поддерживаемом ООН, ЕС и США", – сказал парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению Виталия Милонова, произошедшее с социологами Фонда защиты национальных ценностей является "примером того, как современный западный мир безжалостно расправляется с людьми, которые показались ему неудобными".

"Фильм – это лучший ответ на все красивые заявления Евросоюза и Госдепа США о том, что где-то, с их точки зрения, ущемляются права человека, и они готовы защищать угнетаемых. Фильм покажет, как тот же Запад игнорирует неправомерное задержание двух людей в Ливии и содержание их в тюрьме в дичайших условиях без предъявления каких-либо обвинений на протяжении года.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан фактически являются заложниками ПНС Ливии, которое называет себя легитимной властью. То есть выходит, что в Ливии правят террористы, а на Западе их поддерживают. И это наглядно демонстрирует, как западная демократия, столь критично настроенная к России, расправляется со всеми, кто ставит под сомнение идеалы западного мира", – заметил Милонов.

По его словам, "любая авторитарная западная структура проявляется наиболее ярко на примере истории Шугалея и Суэйфана.

"[Лидер ПНС Ливии Фаиз] Сарадж и его приспешники не сделали бы ни одного шага, если бы не чувствовали за собой злобное дыхание Запада. И ребята бы наши были на свободе", – добавил Виталий Милонов.

Напомним, в основу картины легла история российских социологов Фонда защиты национальных ценностей, которые весной 2019 года прибыли в Ливию, чтобы провести социсследования. Несмотря на то, что все аспекты своей работы ученые согласовали с руководством ПНС, в мае их похитили боевики и передали радикалам группировки RADA, напрямую связанной с ПНС.

Россиян поместили в неофициальную тюрьму "Митига", известную тяжелейшими условиями содержания заключенных. Их подвергают физическим и психическим пыткам. До настоящего времени социологи находятся в заточении, им не предъявили обвинений, а следственные мероприятия не ведутся.