В Шереметьево назвали срок возобновления международных рейсов

Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко рассказал, что возобновление международных рейсов ожидается с июля. По его словам, пассажиропоток постепенно восстановится до конца 2020 года.

Согласно менее оптимистичному прогнозу, количество пассажиров достигнет нужного уровня в середине 2021 года. "Мы пока только просчитываем этот вариант развития событий, но уже сейчас понятно, что при этом сценарии нам будет очень нелегко", – цитирует Пономаренко издание Forbes.