Названы обесценившиеся из-за коронавируса профессии

Специалисты в сфере подбора персонала назвали профессии, которые потеряли актуальность в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 в России. Сильнее всего инфекция ударила по сектору услуг, сообщает RT.
Из-за вируса стали значительно менее востребованы вакансии официанта, повара, уборщика и охранника. При этом за минувшие дни спрос на должность официанта упал сразу в десять раз. Не менее существенно из-за коронавируса пострадали офис-менеджеры, горничные и спортивные тренеры, передает РИА Новости.
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