Россиянин выстрелил в себя из охотничьего ружья и остался жив

Охотник из подмосковного поселка Михнево едва не погиб, решив почистить ружье. Оно оказалось заряженным, сообщает "Подмосковье сегодня".
В какой-то момент 41-летний мужчина случайно выстрелил себе в бедро. Пуля пробила его насквозь, но кость осталась невредимой. Приехавшие врачи оказали помощь и назначили лекарственную терапию.
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