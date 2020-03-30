Знаменитый музыкант умер от коронавируса

Американский музыкант Алан Меррилл скончался в возрасте 69 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Трагическое известие сообщила его дочь Лора на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Родственница рассказала, что артист дал свой последний концерт две недели назад. По словам Лоры, уже тогда у ее отца были симптомы пневмонии, передает "Вечерняя Москва".
Напомним, в 1975 году Алан Меррилл написал в соавторстве с Джейком Хукером композицию I Love Rock 'n' Roll. Песня стала хитом в начале 1980-х годов в исполнении рок-группы Joan Jett & the Blackhearts.
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