Тест: Хорошо ли Вы помните школьную программу

Во время обучения в школе у каждого учащегося были любимые и нелюбимые предметы. Однако даже если занятия ребенку были не по душе, он все равно должен был знать основы каждого предмета из школьной программы.
Помните ли Вы, какая горная вершина в России самая высокая? Или какая планета является ближайшей к Солнцу? А читали ли Вы в школе "Мертвые души" Гоголя? Пройдите на сайте "Дни.ру" тест на знание школьной программы и поделитесь результатом!
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