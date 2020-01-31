Россиян лишили китайских смартфонов из-за коронавируса

Китайские производители мобильных телефонов на время прекратили поставки техники в Россию. Решение было принято после того, как фабрики в КНР продлили новогодние каникулы из-за вспышки коронавируса, сообщает "Коммерсантъ".
Сотрудник компании "Марвел-Дистрибуция" Павел Вьюков уверен: если такая ситуация продлится пять недель, на российском рынке стоит ожидать дефицита товаров. Однако это будет на руку бизнесу, так как ретейлеры смогут распродать старые запасы со складов, передает телеканал "360".
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