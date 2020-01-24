В Китае сделали первый снимок смертоносного коронавируса

Китайские специалисты из центра по контролю и профилактике заболеваний впервые смогли выделить штамм нового смертоносного вируса 2019-nCoV. Им также удалось рассмотреть и сделать снимок тел вируса с помощью электронного микроскопа, передает телеканал "Царьград".
Эксперты заметили на фотографии характерные для коронавирусов формы тел: они окаймлены выступающими элементами, напоминающими солнечную корону. Исследователи надеются, что фото поможет им более детально изучить вирус и разработать лекарство.
Напомним, ранее неизвестный вирус 2019-nCoV, вызывающий пневмонию, уже стал причиной смерти 29 человек. Очаг его распространения находился в Китае. В настоящее время в Поднебесной закрыты на карантин целые города.
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