В Китае в кратчайшие сроки построят больницу для пациентов с коронавирусом

В китайском городе Ухань начали строить больницу для зараженных коронавирусом. Медучреждение должно открыться примерно через неделю.

По данным телеканала "360", врачи смогут одновременно помогать почти тысяче пациентов. Для строительства больницы в Ухань пригнали десятки экскаваторов. Напомним, что в апреле 2003 года началась эпидемия атипичной пневмонии SARS, и строители собрали новое медучреждение всего за неделю.