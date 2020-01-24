В Китае в кратчайшие сроки построят больницу для пациентов с коронавирусом

В китайском городе Ухань начали строить больницу для зараженных коронавирусом. Медучреждение должно открыться примерно через неделю.
По данным телеканала "360", врачи смогут одновременно помогать почти тысяче пациентов. Для строительства больницы в Ухань пригнали десятки экскаваторов. Напомним, что в апреле 2003 года началась эпидемия атипичной пневмонии SARS, и строители собрали новое медучреждение всего за неделю.
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