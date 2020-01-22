Жители Китая в панике скупают маски из-за нового коронавируса

Защитные маски стали одним из самых востребованных товаров в аптеках Пекина. Спрос на них резко вырос после того, как стало известно о пяти подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса в китайской столице.
По данным НСН, врачи рекомендовали носить именно медицинские маски и менять их каждые четыре часа. После этого горожане ринулись в аптеки. В Минздраве сообщили, что распространяющийся в КНР коронавирус является биологической угрозой для населения России.
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