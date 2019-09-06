Путину доложили о страшном инциденте с Эллой Памфиловой

Российскому лидеру Владимиру Путину доложили о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вполне вероятно, что резонансное дело будет взято под особый контроль. Глава СПЧ России Михаил Федотов назвал нападение на Эллу Памфилову серьезным преступлением. Он отметил необходимость поставить вопрос о предоставлении ей личной охраны, пишет сайт "Комсомольская правда". Напомним, вечером, 5 сентября, неизвестный напал с электрошокером на Памфилову прямо у нее дома. Главе ЦИК удалось отбиться и спугнуть злоумышленника, напоминает телеканал "360".
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