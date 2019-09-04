Убожество: Мединский вынес вердикт взрослым любителям комиксов

Министр культуры России Владимир Мединский выступил на открытии Московской международной выставки-ярмарки (ММКВЯ). В своей речи он вынес неутешительный вердикт взрослым любителям комиксов.

Владимир Мединский решил поделиться с гостями открытия Московской международной книжной выставки-ярмарки своим взглядом на комиксы, а также отношением к фанатам подобного рода развлечений. "Комикс – это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам", – подчеркнул он.

"Что такое комиксы? В принципе, как вам сказать, это не еда", – заметил министр культуры России. По его словам, в книжках с картинками и небольшим количеством текста есть смысл, если они используются в образовательных целях. "Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет", – цитирует РИА Новости главу Минкульта.

"Взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством", – подчеркнул Владимир Мединский.

Отметим, высказывание министра культуры России уже вызвало заметную реакцию в русскоязычном сегменте Сети, где достаточно много поклонников комиксов. Кто-то принял страшный вердикт из уст чиновника близко к сердцу, другие предпочли отнестись к ситуации с юмором. В частности, комментаторы начали соревноваться в остроумии, заменяя слово "комикс" в цитате Владимира Мединского на предметы и явления, которые не нравятся лично им.

Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) проходит с 4 по 8 сентября на ВДНХ. Посетители мероприятия смогут ознакомиться с литературой не только из России. На выставке представлены также новинки изКитая, Индии, Германии, Греции, Венгрии, Сербии, Польши и других стран.



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