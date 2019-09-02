Заботливый Путин выручил школьника

Президент России посетил школу в пострадавшем от паводков Тулуне Иркутской области. Там Владимир Путин пообщался с учениками и преподавателями.

Российский лидер вместе с директором прошелся по классам. Владимир Путин заглянул в один из кабинетов, где поговорил со школьниками. Одного из мальчиков он спас от неловкой ситуации. Поздравляя их с началом нового учебного года, президент поправил одному из учеников галстук, передает "ТВ Центр". Судя по всему, ребенок выглядел не совсем опрятно.

"Можно я за тобой поухаживаю немножко?" – спросил ученика Владимир Путин. При этом он пообещал, что их школу в течение года восстановят.