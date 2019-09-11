Погода в Москве побила рекорд 70-летней давности

В эту среду в Москве побит температурный рекорд 70-летний давности. Так, нынешнее 11 сентября стало самым теплым – столбики термометра сегодня поднялись на метеостанции ВДНХ до 26,3 градуса выше. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
Он уточнил, что ранее за последние 70 лет самым теплым считалось 11 сентября 1972 года. В тот день 47 лет назад воздух в столице прогрелся до +25,6 градуса. При этом синоптик предупредил, что уже к воскресенью в Москве заметно посвежеет – температура упадет примерно на 10 градусов.
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