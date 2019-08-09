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Общество

Кейт Миддлтон засветила свои накачанные ноги

Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
После замужества Кейт Миддлтон стала отдавать предпочтение в выборе одежды в пользу консервативного стиля. Но накануне совершилось чудо – она, наконец, отошла от общепринятых королевских норм.
прочитано 327 раз

8 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в королевской регате. По такому случаю герцогиня Кембриджская надела короткие спортивные шорты.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

В этом году супругам удалось взять реванш. В прошлом они проиграли из-за того, что парусник Кейт сошел с дистанции. Поклонники порадовались за победы влюбленных, но больше всего их заинтересовал внешний вид Миддлтон. Они отметили, что несмотря на три беременности, ей удалось сохранить идеальную физическую форму. 

Одна из фанаток впечатлилась подтянутыми ногами герцогини Кембриджской и заявила, что для нее это идеал, к которому стоит стремиться.

 

"Я приду к своему тренеру, покажу ему эти фотографии, чтобы он помог мне сделать ноги, как у нее!" – написала восторженная подписчица.

В последний раз Миддлтон появлялась в мини аж в 2008 году на вечеринке. Вскоре после этого она вышла замуж за принца Уильяма и сделала выбор в пользу строгих костюмов и платьев по колено.

Автор: 9 августа 2019, 14:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Кейт Миддлтон покорила своим видом после обнажения

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