Назван возраст самых юных матерей в России

Данные о юных матерях обнародовал Росстат. В 2018 году пятого ребенка родили пять 17-летних девушек, 13-летние родили в прошлом году 34 ребенка, 14-летние – 190 детей. При этом четыре юные мамы произвели на свет второго, передает телеканал "360".
Самыми молодыми матерями стали четыре россиянки, родившие в прошлом году первых детей в 12 лет. Что касается самых возрастных, в 2018-м ими стали четыре женщины в возрасте от 60 лет и старше. Самой старой роженицей в истории признана валлийка Элен Элис, в 72 года давшая жизнь 13-му ребенку.
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