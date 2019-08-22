Модель с самыми большими глазами покоряет мир

Популярность уроженки Киева растет с каждым днем. Этим она обязана своей экзотической внешности. Интернет-пользователи уже признали Марию обладательницей самых больших глаз в мире.
Сейчас за страницей Оз в Instagram следят 116 тысяч фолловеров и с каждым днем их число значительно увеличивается. Скептики и хейтеры часто упрекают красотку в использовании ретуши на фото. Однако модель спокойно относится к нападкам злопыхателей.
Мария Оз уверяет, что "инопланетная" внешность досталась ей от отца. Она призналась, что в детстве ее дразнили, но отпечатка на самооценке это не оставило. Сейчас девушку все чаще сравнивают с персонажами мультфильмов и героинями манги и аниме.
Справедливости ради отметим, что украинка стала известна не только благодаря своему лицу. Вот уже несколько лет девушка занимается графикой и визуальным искусством и создает интересные ролики для своего блога.
Мария Оз верит в судьбу и считает, что все происходящее в ее жизни предначертано, поэтому не сомневается в правильности выбранного пути – творчества. Отметим, что сейчас обладатели нестандартных черт лица очень востребованы, поскольку с людьми с таким данными хотят работать многие известные бренды.
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