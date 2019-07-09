Скабеева в шоке после нападения радикалов
Идея организации телемоста между Украиной и Россией, во время которого народы двух стран смогли бы общаться без посредников и, наконец, прийти к взаимопониманию, вызвала крайне острую реакцию среди украинских властей и откровенно маргинальных националистических групп. В итоге от инициативы пришлось отказаться.
Протестовать против телемоста у здания телеканала NewsOne собрались самые непримиримые борцы против всего российского. Были среди них и представители националистической группировки "С14". Лидер организации Евгений Карась заметил в толпе пришедшего на место по редакционному заданию журналиста издания "Страна" Кирилла Малышева и указал на него другим радикалам. После этого работника СМИ атаковали сразу несколько человек.
Своим подписчикам в Telegram о произошедшем рассказала российская журналистка Ольга Скабеева. Больше всего ее, судя по всему, шокировал не сам факт попытки физической расправы, а безнаказанность нападавших. "Думаете, Карася накажут?" – задалась она вопросом. По мнению Скабеевой, большинство пользователей Сети посчитает, что никакой ответственности националист не понесет. "Правильно думаете! Радикалов на Украине трогать нельзя!" – заключила ведущая.
Напомним, согласно изначальному плану телемост Россия – Украина под названием "Надо поговорить" должен был состояться 12 июля. Это вызвало резкую реакцию со стороны украинских националистов, телеканал NewsOne вынужден был отменить программу. Реакции украинских властей на радикалов, в обход законов силой устанавливающих свои правила, так и не последовало.
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