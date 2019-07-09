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Иосиф Пригожин встал грудью за Владимира Путина

Иосиф Пригожин. Фото: www.globallookpress.com
Накануне грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы "P.S." нецензурно обругал президента России. На него обрушились многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Иосиф Пригожин.
прочитано 1103 раза

В своем Instagram-аккаунте продюсер выложил пост, посвященный нападкам со стороны грузинской знаменитости. По его мнению, подобные выпады просто недопустимы. 

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"Это недостойно мужчины. На Кавказе за подобное должны язык отрезать этому подонку и негодяю. Трогать память родителей, задевать семью – это просто вопиющее невежество!" – высказался Иосиф Пригожин.

Он отметил, что будет крайне расстроен и разочарован в людях, если общественность "проглотит" такое хамство. По его словам, многие забыли об этике и принципах морали, а все из-за безнаказанности, отмечает URA.ru.

"Для меня грузины ассоциировались с аристократичностью и благородством, а такие вот подонки просто бросают тень на целый народ", – подытожил Пригожин. 

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Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

Большинство подписчиков поддержали продюсера: "Я не поверила своим ушам, когда послушала! Недостойный поступок!", "Надеюсь, что такое не останется без наказания!", "Это жесть, слов нет! Про родителей такое говорить... За такие слова необходимо ответить!"

Автор: Екатерина Плискина9 июля 2019, 10:55
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Этого грузинского ублюдка нужно порезать на куски и бросить собакам
Гость
Ответить
Лизать <цензура> богатым и власть придержащим - его судьба.)
Гость
Ответить
Он и дупой станет буквой Г
Гость
Ответить
Лизоблюд и холуй !
Гость
Ответить
Он и умрет за него ! Дуракам закон не писан !
1

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