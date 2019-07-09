Иосиф Пригожин встал грудью за Владимира Путина
В своем Instagram-аккаунте продюсер выложил пост, посвященный нападкам со стороны грузинской знаменитости. По его мнению, подобные выпады просто недопустимы.
"Это недостойно мужчины. На Кавказе за подобное должны язык отрезать этому подонку и негодяю. Трогать память родителей, задевать семью – это просто вопиющее невежество!" – высказался Иосиф Пригожин.
Он отметил, что будет крайне расстроен и разочарован в людях, если общественность "проглотит" такое хамство. По его словам, многие забыли об этике и принципах морали, а все из-за безнаказанности, отмечает URA.ru.
"Для меня грузины ассоциировались с аристократичностью и благородством, а такие вот подонки просто бросают тень на целый народ", – подытожил Пригожин.
Большинство подписчиков поддержали продюсера: "Я не поверила своим ушам, когда послушала! Недостойный поступок!", "Надеюсь, что такое не останется без наказания!", "Это жесть, слов нет! Про родителей такое говорить... За такие слова необходимо ответить!"
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