Путин признал иркутский паводок бедствие федерального масштаба

Глава России Владимир Путин признал паводок в Иркутской области бедствием федерального масштаба. Соответсвующий указ опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ установил в связи с новым статусом ЧП особый уровень реагирования. В частности, Путин рекомендовал привлечь к ликвидации последствий ЧС Вооруженные Силы и другие войска и воинские формирования. Кроме того, правительству поручено выделить из федеральной казны средства на капитальный ремонт пострадавших зданий и помощь пострадавшим.
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