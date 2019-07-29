В Киеве опять треснул "мост Кличко"

На пешеходном мосту в Киеве, который прозвали "мост Кличко", в очередной раз треснуло стекло. На этот раз повреждения нашли на перилах, которые находятся с боковой стороны. В Сети опубликовали видео с места, где появилась трещина, передает "Вечерняя Москва". На кадрах видно, что мост частично перекрыт.
Это уже второй раз, когда на переправе находят трещину. Первый случай произошел сразу после открытия пешеходно-велосипедного моста. По словам сотрудников полиции, трещины пошли в тот момент, когда по нему прыгала группа людей. Сам Виталий Кличко и его брат Владимир были одними из первых, кто решил проверить стекло на прочность и надежность.
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