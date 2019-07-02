Путин отправил Шойгу в Североморск

Президент РФ Владимир Путин лично встретился с главой Минобороны Сергеем Шойгу и поручил ему вылететь в Североморск и лично проконтролировать расследование гибели 14 моряков на глубоководном аппарате ВМФ.
По возращении Путин попросил Шойгу лично доложить ему об обстоятельствах трагедии. Кроме ого, президент выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что это большая утрата для флота и армии.
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