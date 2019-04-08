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Общество

"ЕР" поддержала масштабную акцию "Зарядка со звездой"

Фото:er.ru
Во всемирный день здоровья, 7 апреля, депутаты-единороссы всех уровней вместе с проектом сторонников партии, Центром гражданских инициатив, поддержали организованную благотворительным центром "ДаДобро" акцию "Зарядка со звездой". Она прошла в 24 городах России. 
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Вместе с добровольцами фонда, а также звездами кино, телевидения, искусства спорта партийцы посетили подшефные детские дома и реабилитационные центры. Немалая часть из них располагается в деревнях и небольших поселках.

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Так, депутат Госдумы, сопредседатель Центрального совета сторонников "ЕР" Сергей Боярский провел зарядку для воспитанников Благотворительного фонда реабилитации ребенка "Центр Г.Н. Романова" в Санкт-Петербурге.

Благодаря профессиональной помощи специалистов и большого количества физических занятий у подопечных центра уже многое получается, отметил парламентарий. По его словам, большую роль играет чуткость персонала, его неформальный подход к воспитанникам.

"Конечно, родители этих ребят – такие же герои, как и они сами. Вместе с Центром поддержки гражданских инициатив мы хотим показать, что они не одни в борьбе со своим недугом", – подчеркнул партиец.

В свою очередь депутат Госдумы, двукратный призер Олимпийских игр, ватерполист Ирек Зиннуров провел "Зарядку со звездой" для ребят одного из детдомов в Казани. По словам спортсмена, подобные акции необходимы, ведь они показывают детям, как преодолевать препятствия и добиваться поставленных целей.

"Для многих такой целью является именно здоровье. Главное – найти с детьми контакт и заинтересовать их", – сказал парламентарий.

Сергей Боярский. Фото:er.ru

Всероссийская акция прошла и в столице Урала Екатеринбурге. Местную школу-интернат посетил шестикратный призер чемпионатов мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Антон Шипулин. Спортсмен рассказал ребятам о пользе зарядки, а также отметил, что пробегает 5-10 километров каждое утро.

Он посоветовал воспитанникам следить за здоровьем и держать в тонусе мышцы. Чем больше времени уделяется на спорт, тем меньше его остается на вредные привычки, подчеркнул атлет.

Вместе с фондом "ДаДобро" Центр поддержки гражданских инициатив уже провел два крупных социальных мероприятия. Помимо прочего, сторонники "Единой России" поддержали благотворительную акцию "Обычное дело". В ней участвовали более десяти тысяч добровольцев, которые собрали для нуждающихся 40 тысяч килограммов вещей.

Ранее "Дни.ру" писали о требовании единороссов поскорее принять законопроект, запрещающий высадку детей из общественного транспорта. Координатор партийного проекта "ЕР" "Безопасные дороги" Владимир Афонский обратился к главе Ханты-Мансийского автономного округа и попросил разобраться в ситуации с высадкой из рейсового автобуса слабослышащего ребенка в Сургуте. 
Автор: Иван Поляков8 апреля 2019, 16:08

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