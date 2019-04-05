"ЕР" требует запретить высаживать детей из общественного транспорта
Подобная проблема должна быть окончательно решена на
законодательном уровне, подчеркнул депутат. Произошедшее в Сургуте Афонский
назвал вопиющим безобразием. "13-летняя девочка-инвалид по слуху была
готова расплатиться за проезд купюрой в 100 рублей, однако у кондуктора не
оказалось сдачи, и она высадила ребенка на следующей остановке", -
напомнил парламентарий детали резонансной истории.
По его словам, партийцы направили обращение в руководство и прокуратуру ХМАО и попросили провести тщательную проверку ситуации. Также единороссы предложили местным транспортным компаниям принять регламенты по работе с несовершеннолетними, где прописать понятный перечень всевозможных ситуаций.
Афонский отметил, что в Министерстве транспорта разработали инициативу о запрете высаживать детей из общественного транспорта. Инцидент в Сургуте, увы, не единичный, посетовал парламентарий.
Он напомнил, что в начале годы партийцы просили координаторов партпроекта на местах уточнить, какие регламенты о высадке детей существуют в регионах. "Они подтвердили, что только в 12 регионах высадка детей за неоплаченный проезд запрещена", – сказал Афонский.
В "Единой России" настаивают на скорейшем наведении порядка в этом вопросе. По словам Афонского, необходимо максимально оперативно принять закон, запрещающий высадку из общественного транспорта безбилетных детей до 16 лет, которые передвигаются без сопровождения взрослых.
"Этот документ уже разработан Минтрансом и пока находится на согласовании в правительстве. Надеюсь, что вопрос будет рассмотрен быстро, и законопроекты будут своевременно направлены в Госдуму", - заключил Афонский.
Напомним, 1 апреля в Сургуте кондуктор высадила 13-летнюю школьницу из рейсового автобуса из-за отсутствия сдачи со ста рублей. Девочка ехала в школу из близлежащего поселка.
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