Помятой Скабеевой посоветовали прикрыть лицо
Необычным образом решил в честь Международного женского дня уделить внимание прекрасной половине человечества украинский политолог Алексей Голобуцкий. На своей странице в Telegram он решил по примеру деревенских сплетниц "пройтись" по внешнему виду известный россиянок.
Следом за Марией Захаровой, под руку "эксперту" попалась ведущая шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева. "Что же они все до такой степени мяты?!.)) Здесь не очки затемненные надо, здесь сварочного щитка не хватает, чтобы все прикрывал ...)) (текст переведен с украинского, однако пунктуация и стилистика автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Голобуцкий.
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О ситуации высказался эксперт