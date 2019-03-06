Скабееву распекли за безвкусицу и дорогую обувь

Недавно телеведущая приехала в город Солсбери, чтобы повторить маршрут Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Посмотрев фотографии, которые Ольга Скабеева опубликовала во время своего путешествия, пользователи обратили внимание на дорогую обувь журналистки и поинтересовались, какая на самом деле у нее зарплата.

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