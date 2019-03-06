Скабееву распекли за безвкусицу и дорогую обувь
В понедельник, 4 марта, ведущая ток-шоу "60 минут" разместила в своем Twitter-аккаунте снимок, на котором запечатлена на фоне дома экс-полковника ГРУ. "Удивительно, конечно, но ближе к дому Скрипаля не подпускают. Видите, на фасаде голубая табличка? Это его продают. Пока безуспешно", – рассказала Ольга Скабеева.
На фотографии журналистка позирует в бежевом пальто, джинсах и кроссовках Louis Vuitton. Примерная стоимость обуви составляет 69,5 тысячи рублей. Пользователи поинтересовались, откуда у репортера федерального канала такие деньги.
"У Скабеевой кроссовки за 69 тысяч рублей – примерно тысяча долларов. Все-таки хорошо оплачивается труд пропагандиста в России", "Скабеева в Louis Vuitton. Ведущая программы в обуви за 60 тысяч", "Россияне со средней зарплатой в два раза ниже стоимости Ваших кроссовок гордятся Вами, Ольга!" – цитирует пользователей Lenta.ru.
Удивительно, конечно,- но ближе к дому Скрипаля не подпускают. Видите, на фасаде голубая табличка? Это его продают, пока безуспешно pic.twitter.com/KoEBEoRe8r— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 4 марта 2019 г.
Некоторые посчитали, что Ольга Скабеева выглядит безвкусно в таком наряде. "Так ли необходимо безвкусно одеваться, Ольга? Можно подумать – нахватали, что было, с распродажи", "Вкус, стиль? Нет, не слышали", "Как можно так колхозно одеваться? Мода по-скабеевски", – съязвили подписчики.
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