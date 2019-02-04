В деле о гибели группы Дятлова всплыли странные подробности

В таинственном деле 60-летней давности появились новые детали. Их раскрыл писатель и исследователь перевала Дятлова Олег Архипов.

То, что случилось с группой Игоря Дятлова на Северном Урале, до сих пор волнует россиян. С каждым годом выдвигаются новые версии трагедии, вскрываются несостыковки и факты.

В частности, Архипов указал на то, что в материалах дела отсутствуют результаты гистологического и химического исследования фрагментов внутренних органов туристов, передает РИА Новости. Куда они пропали – неизвестно.

По словам писателя, вскрытие первых пяти тел, найденных на перевале Дятлова, проводил судмедэксперт Борис Возрожденный. "Отправлял фрагменты тканей в Свердловск на химическое и гистологическое исследование. Об этом есть отметка в медицинских документах", — рассказал Архипов.

По данным исследователя, в Свердловском областном бюро судебно-медицинской экспертизы эти анализы провели. Он даже указал фамилии судебных химиков – Деминова и Чащихина. "А вот акта с результатами в деле нет. Зачем его изъяли?" – задался он вопросом.

Отметил Архипов и странную несостыковку. Он утверждает, что расположение трупных пятен на телах некоторых погибших не совпадает с положением тел на момент их обнаружения.

#ПеревалДятлова - 60 лет спустя.



Событие, произошедшее в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале, в окрестностях горы Холатчахль поблизости от перевала Дятлова, когда при не выясненных до конца обстоятельствах погибла группа из 9 туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов. pic.twitter.com/Od8cw2RA3U — Alexandre (@Benedetti_79) 1 февраля 2019 г.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура возобновила расследование по делу о гибели девяти туристов из группы Игоря Дятлова. Следователи намерены развенчать конспирологическую версию о том, что власти знали о случившемся со студентами на перевале еще до обнаружения их палатки.

Напомним, группа туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки. Место трагедии назвали перевалом Дятлова.