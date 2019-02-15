В Татарстане лишился сана читавший непристойные проповеди протоиерей

Епархиальный суд Чистопольской епархии в Татарстане лишил священного сана протоиерея Владимира Головина, передает портал "Реальное время". Священника признали виновным в создании сообщества, противопоставляющего себя церкви, а также во внесении смущения в сердца верующих. В решении церковного суда говорится также, что священнослужителя неоднократно предупреждали о последствиях и призывали к покаянию, однако он ничего не сделал, чтобы исправить ситуацию.

Владимир Головин известен своими непристойными проповедями. Кроме того, церковные иерархи уличили его в недостаточных богословских знаниях. В его деятельности разбирались специальная комиссия при архиерейском совете Татарстанской митрополии, Синодальная библейско-богословская комиссия, Синодальная богословская комиссия, Центр географии религий при Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ.

Выяснилось, что вокруг протоиерея сформировалась группа верующих, напоминающих сектантов. Не обошлось и без сбора пожертвований. В итоге Владимир Головин лишился возможности не только совершать богослужения и благословлять паству, но и носить крест. До тех пор, пока он не покается на исповеди, священник не может быть допущен к таинству причастия.