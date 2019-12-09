"Дни.ру" дарят подарки: продуктовый набор от Mutti

Совсем скоро наступит один из самых долгожданных праздников – Новый год, а это значит, что пора запасаться самыми разными продуктами к столу. Бренд Mutti предлагает вам несколько вкуснейших продуктов, которые придутся по вкусу многим.
Что же будет ждать вас в наборе?
- Пассата – так в Италии называют томатный соус из тертых томатов. Эта паста универсальна, она отлично подойдет для всех блюд от пиццы до борща.
- Польпа – польпа представляет собой мелконарезанные томаты в собственном соку. Такой продукт отлично подойдет для приготовления лазаньи или болонезе.
- Пелати – так называются помидоры, очищенные от кожицы и законсервированные в собственном соку целиком.
- Концентрированная томатная паста – конечно же, это всем известный продукт, который используется, как прекрасное дополнение к любому блюду.
Все это получить достаточно просто, надо выполнить лишь два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru и на @muttipomodoroit
- Отметьте в комментариях разных друзей
Посмотреть эту публикацию в Instagram
❗️ДАРИМ ПОДАРКИ❗️Продуктовый набор от Mutti �� (3 набора) ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru и @muttipomodoroit ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите в stories 10 декабря! ⠀ #подарки #набор #розыгрыш #помидор #москва #бесплатно #mutti
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывался билет на концерт группы "Мураками".
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Что думаете про сиськи Асмус?
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
До мужа было 30 мужчин
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Как это остановить?
В самом деле - ответьте.
Про модельную внешность Невесты покойника!